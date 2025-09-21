Угальде: «Спартак» очень хорошо двигался во втором тайме против «Крыльев Советов»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 9-м туре РПЛ.

— Мы очень хорошо сыграли во втором тайме, двигались. Это позволило мне забить два гола — энергия и работа всей командой. Забиваю головой за счет выбора позиции. Старался находиться между двумя защитниками «Крыльев Советов». В перерыве сделали акцент на том, что надо изменить ритм, добавить энергии. Почему с первых минут не добавили? Это сложно, ты контролируешь мяч, у соперника одна контратака — гол. Когда ты пропускаешь такой гол, это сложно. Надо учиться, чтобы в будущем избегать этого.

— Как ты реагируешь на эмоциональность Станковича?

— Он переживает. Кто-то делает иначе, он делает это так.

— Ты стал игроком ротации, насколько тебе комфортно?

— Это тренерское решение. Со своей стороны я делаю все.