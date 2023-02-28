Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» считает, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял паузу в карьере.

— Олег Иванович, вы всегда с уважением говорили о работе Леонида Слуцкого. Недавно начались разговоры, что после творческих неудач он может оставить тренерскую деятельность. Вы пошли на это в 51 год. Представляете, что в этом же возрасте Леонид Викторович решится на такой же шаг?

— Не думаю, что это произойдет. Мне Слуцкий всегда представлялся очень энергичным, ищущим человеком. За все и всегда он брался переполненным эмоций — будь то работа с «Москвой», с ЦСКА, в сборной России, а также в Англии, Голландии и с «Рубином». Даже пробовал себя в роли комментатора! Сейчас слышал, что он активно сотрудничает с телевидением, участвует в каких-то программах. Значит, по-прежнему заряжен на работу.

Я же уходил из футбола, обрубив все концы. Думаю, Леонид Викторович просто решил взять паузу, чтобы переосмыслить все происходившее с ним в последние годы. Возможно, в творческом плане не все удалось, но в тренерской жизни такое не редкость.

То, что после ухода из «Рубина» его не завалили предложениями, меня не удивляет. Слуцкий из тех тренеров, у кого всегда есть свое мнение, что по нынешним временам не всем нравится. Хотя именно благодаря этому он трижды с ЦСКА выигрывал золото и дважды брал Кубок. Это по силам только настоящему тренеру! Вот с этим и надо жить, Леонид Викторович!