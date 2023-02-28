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Романцев — о Слуцком: «Не думаю, что он закончил тренировать — просто взял паузу»

Романцев поделился мнением о будущем Леонида Слуцкого
Александр Львов
Обозреватель
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Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» считает, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял паузу в карьере.

— Олег Иванович, вы всегда с уважением говорили о работе Леонида Слуцкого. Недавно начались разговоры, что после творческих неудач он может оставить тренерскую деятельность. Вы пошли на это в 51 год. Представляете, что в этом же возрасте Леонид Викторович решится на такой же шаг?

— Не думаю, что это произойдет. Мне Слуцкий всегда представлялся очень энергичным, ищущим человеком. За все и всегда он брался переполненным эмоций — будь то работа с «Москвой», с ЦСКА, в сборной России, а также в Англии, Голландии и с «Рубином». Даже пробовал себя в роли комментатора! Сейчас слышал, что он активно сотрудничает с телевидением, участвует в каких-то программах. Значит, по-прежнему заряжен на работу.

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Я же уходил из футбола, обрубив все концы. Думаю, Леонид Викторович просто решил взять паузу, чтобы переосмыслить все происходившее с ним в последние годы. Возможно, в творческом плане не все удалось, но в тренерской жизни такое не редкость.

То, что после ухода из «Рубина» его не завалили предложениями, меня не удивляет. Слуцкий из тех тренеров, у кого всегда есть свое мнение, что по нынешним временам не всем нравится. Хотя именно благодаря этому он трижды с ЦСКА выигрывал золото и дважды брал Кубок. Это по силам только настоящему тренеру! Вот с этим и надо жить, Леонид Викторович!

Олег Романцев
Леонид Слуцкий
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«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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