Нобоа рассказал, что сбросил 8 килограммов после отпуска

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, как сбросил 8 килограммов после выхода из отпуска.

«Мне кажется, лучше без конкретных задач и давления. Идем спокойно шаг за шагом. Плохо, когда вы думаете наперед об итогах чемпионата, нужно идти от игры к игре.

Я действительно привез из отпуска 8 килограммов лишнего веса. Ел все жирное дома, там только такое. Я уже все это скинул! Не ешь ничего жирного и тренируйся 2 раза в день — все уйдет. Тренер, когда меня увидел после отпуска, сказал: «Нобоа, что с тобой?». Меня не штрафовали, это же был отпуск. Дальше я все сбросил. Мне уже 37, я прекрасно знаю, что нужно делать для организма.

Самый полный футболист, с которым я играл? Ансальди, наверное. Мы в «Рубине» спорили друг с другом, кто будет самым толстым. Бердыев был очень злой из-за этого! Говорил, что мы непрофессиональны. Ансальди набирал даже 9 килограммов. В «Рубине» тогда за это были штрафы», — сказал Нобоа «СЭ».

В 1-м туре РПЛ сезона-2022/23 «Сочи» обыграл «Торпедо» со счетом 3:1.