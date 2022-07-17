Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе сравнил главного тренера сочинского клуба Вадима Гаранина с Владимиром Федотовым.

«Я уже говорил про сходства Федотова с Гараниным. Они оба лысые (смеется). По тактике чуть-чуть, конечно, по-разному. Каждый тренер всегда требует что-то свое. Больше они не схожи, чем схожи. Чего жду от предстоящего матча с Федотовым? Второй тур чемпионата. Они тоже первую игру выиграли. Будет хороший матч. Принципиальности никакой нет. Сочи сейчас не такая команда, чтобы с кем-то принципиалничать», — сказал Мелкадзе.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА. На его место пришел Вадим Гаранин, который ранее тренировал «Енисей».