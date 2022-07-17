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Мелкадзе — о сходстве Гаранина и Федотова: «Они оба лысые»

Мелкадзе сравнил Гаранина с Федотовым
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе сравнил главного тренера сочинского клуба Вадима Гаранина с Владимиром Федотовым.

«Я уже говорил про сходства Федотова с Гараниным. Они оба лысые (смеется). По тактике чуть-чуть, конечно, по-разному. Каждый тренер всегда требует что-то свое. Больше они не схожи, чем схожи. Чего жду от предстоящего матча с Федотовым? Второй тур чемпионата. Они тоже первую игру выиграли. Будет хороший матч. Принципиальности никакой нет. Сочи сейчас не такая команда, чтобы с кем-то принципиалничать», — сказал Мелкадзе.

«Сочи» c января 2020 года тренировал Федотов. 55-летний специалист покинул команду по окончании сезона-2021/22 и возглавил ЦСКА. На его место пришел Вадим Гаранин, который ранее тренировал «Енисей».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив 0
Нижний Новгород 0
Перерыв

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Вадим Гаранин
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
10
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
13
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
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