Глебов: «Карпин? Такое чувство, будто бы он не уходил никуда»

Глебов заявил, что Карпирн как-будто бы не уходил из «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возвращении Валерия Карпина в команду и поделился ожиданиями от игры с «Динамо».

— Валерий Георгиевич вернулся в «Ростов». Как тебе?

— Такое чувство, будто бы он не уходил никуда.

— Он поспокойней сегодня? Как это описать?

— Такое чувство, как будто он все время был здесь, хотя его не было. Пришел — да, просто стали его видеть, а по сути без него было ощущение, что он где-то рядом с нами.

— Что думаешь по шансам против «Динамо»? Они лидеры.

— Увидим завтра.

— Обратно точно поездом?

— Обратно сборная же.

— Но ты же любишь поездом ездить.

— В Ростов ездил, да. Нервничать не надо, посидел, лег, поспал спокойно и уже приехал, — сказал Глебов «СЭ».