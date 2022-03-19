«Ростов» показал фотосессию футболистов в поезде в стиле ретро

«Ростов» отправился на матч 22-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу против «Динамо» на поезде из-за закрытого аэропорта в городе.

Во время поездки футболистам команды устроили тематическую фотосессию в стилистике пленочных фотоаппаратов. В фотосессии поучаствовали главные звезды «Ростова».

Матч «Динамо» — «Ростов» состоится 20 марта и начнется в 20.00 по московскому времени.