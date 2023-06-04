Карасев объяснил, за что удалил защитника ЦСКА Рошу в дерби со «Спартаком»: «Был конкретный жест»
Российский арбитр Сергей Карачев прокомментировал «СЭ» эпизод с удалением нападающего Александра Соболева и защитника Виллиана Роши в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).
— ЭСК признала, что Рошу удалили ошибочно. Как вы видели этот эпизод? Почему вы показали красную?
— Если говорить в двух словах, то я точно не видел, что было. Ассистент подозвал и сказал, что был показан жест, такой же, как у Соболева. Что Роша показывал одинаковый жест с Соболевым в его сторону и сторону трибуны. Вот и все.
— Не кажется, что контекст жестов был разный?
— Тогда я приведу пример. Вы сидите в парке, на лавочке. Напротив вас два человека, вы не знаете, знакомы они или нет. Они что-то выясняют, толкаются. Один показывает что-то другому. И человек, которому показали, поворачивается к вам, сидящему и не имеющему отношения к этому, и показывает вам этот же жест. В каком контексте он это показывает?
В правилах написано, что непристойные жесты караются красной карточкой. Жест был? Был. Ассистент видел? Видел. Мы не можем подойти вдвоем к Роше. Приведу другой пример. Произошел какой-то фол против футболиста. Судья зафиксировал фол, но не показывает карточку, а футболист к нему бежит и говорит: «Ну, ты чего? Почему?». Что я должен делать? Показать карточку за проявление эмоций и несогласие с решением. Либо он подбегает ко мне и просит показать карточку жестом. Я что должен делать? Я реагирую на жест и показываю карточку ему. Судьи не могут выяснять, в каком контексте футболист что-то показал. Был конкретный жест. Он был показан в сторону ассистента и трибун. Ассистент меня подозвал и объяснил, что был такой же жест. На основании чего он считает, что этот жест 1 в 1 такой же непристойный и оскорбительный. В каком контексте очень сложно понять в процессе игры. Это нереально. Поэтому была показана красная карточка. ЭСК и КДК решили по-другому. Это их право. На поле было принято такое решение.
КДК РФС отменил удаление Роши и дисквалифицировал Соболева на 4 матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9