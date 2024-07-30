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Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер: «Не взял жену в Россию. Она на девятом месяце беременности»

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Израильский полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер объяснил, по какой причине его жена не отправилась вместе с ним в Россию. В семье футболиста в ближайшее время ожидается пополнение.

«Она на 9 месяце. Ей в принципе сложно сейчас переносить перелеты. Поэтому мы решили, что сейчас ей лучше остаться с матерью, отцом, сестрами, братьями. Но я уже получил разрешение от руководства клуба, от тренерского штаба съездить в Израиль на роды. Надеюсь, она и мой мальчик будут здоровы», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

27-летний Дан Глейзер подписал с «Пари НН» контракт до лета 2027 года. Согласно порталу Transfermarkt, «Пари НН» заплатил греческому ОФИ за трансфер полузащитника 100 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
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 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
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 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
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