Мостовой: «Спартак» не играет на уровне «Зенита», но он способен на это»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых в первых двух турах РПЛ.

— Можно ли сказать, что нынешний «Спартак» — команда без потенциала? Наверное, нет, это громкое заявление. Потенциал можно найти практически у любой команды. Весь вопрос в том, как этот потенциал раскрыть.

Конечно, «Спартак» не играет на уровне «Зенита», но он способен на это. Деньги у клуба есть, молодые игроки — тоже. Надо работать над тем, чтобы снова добиваться высоких результатов", — сказал Мостовой.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч состоится 5 августа, начало — в 20.00 мск.