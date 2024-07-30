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Сегодня, 13:20

Мостовой: «Спартак» не играет на уровне «Зенита», но он способен на это»

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых в первых двух турах РПЛ.

— Можно ли сказать, что нынешний «Спартак» — команда без потенциала? Наверное, нет, это громкое заявление. Потенциал можно найти практически у любой команды. Весь вопрос в том, как этот потенциал раскрыть.

Конечно, «Спартак» не играет на уровне «Зенита», но он способен на это. Деньги у клуба есть, молодые игроки — тоже. Надо работать над тем, чтобы снова добиваться высоких результатов", — сказал Мостовой.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет дома с «Крыльями Советов». Матч состоится 5 августа, начало — в 20.00 мск.

Источник: РБ Спорт
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
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