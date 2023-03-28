Полузащитник «Оренбурга» Вера высказался о возможном переходе в «Зенит»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал возможность перехода в «Зенит».

«Согласился бы я на переход в «Зенит», если бы позвали? Сейчас мне все нравится в «Оренбурге»: команда, партнеры, город. В конце сезона, если поступит предложение, можно будет поговорить о будущем», — цитирует слова Веры Sport24.

Аргентинец перешел в «Оренбург» из «Лануса» в июле прошлого года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 21 матче за команду. Оренбуржцы с 31 очком располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ.