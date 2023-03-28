Романцев: «Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчетом чужих очков»

Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о последних результатах «Спартака».

«Меня всегда интересовал вопрос, куда у команд, которые побеждали всех на сборах, потом пропадал игровой запал. В советские времена их даже шутя называли «чемпионами побережья», поскольку в сезоне они частенько попадали в кандидаты на вылет. А если серьезно, то это могло быть следствием того, что, получив на сборах большую нагрузку, футболисты к началу сезона не успевали ее переварить и начинали спотыкаться. А нынешние четыре из девяти возможных очков «Спартака» после возобновления чемпионата так болезненно были восприняты еще и потому, что его считали реальным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. Отсюда и волна разочарования, накрывшая команду Абаскаля. Но лично я не вижу здесь ничего страшного.

Как любил говаривать в трудные минуты Николай Петрович Старостин: «Все потеряно, кроме чести!» Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчетом чужих очков, думать, где потеряет их «Зенит», а выходить на поле только с мыслью о победе. Ведь сезон заканчивается с последним матчем. И такая концовка — залог будущих побед «Спартака»!» — сказал Романцев.

После 20 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 40 очков. В 21-м туре красно-белые сыграют с «Ахматом» 1 апреля.