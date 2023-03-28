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Сегодня, 19:45

Романцев: «Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчетом чужих очков»

Романцев высказался о последних результатах «Спартака»
Александр Львов
Обозреватель
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Главный тренер &amp;quot;Спартака&amp;quot; Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о последних результатах «Спартака».

«Меня всегда интересовал вопрос, куда у команд, которые побеждали всех на сборах, потом пропадал игровой запал. В советские времена их даже шутя называли «чемпионами побережья», поскольку в сезоне они частенько попадали в кандидаты на вылет. А если серьезно, то это могло быть следствием того, что, получив на сборах большую нагрузку, футболисты к началу сезона не успевали ее переварить и начинали спотыкаться. А нынешние четыре из девяти возможных очков «Спартака» после возобновления чемпионата так болезненно были восприняты еще и потому, что его считали реальным конкурентом «Зенита» в чемпионской гонке. Отсюда и волна разочарования, накрывшая команду Абаскаля. Но лично я не вижу здесь ничего страшного.

Как любил говаривать в трудные минуты Николай Петрович Старостин: «Все потеряно, кроме чести!» Для «Спартака» наступило время, когда можно не заморачиваться подсчетом чужих очков, думать, где потеряет их «Зенит», а выходить на поле только с мыслью о победе. Ведь сезон заканчивается с последним матчем. И такая концовка — залог будущих побед «Спартака»!» — сказал Романцев.

После 20 туров «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, имея в активе 40 очков. В 21-м туре красно-белые сыграют с «Ахматом» 1 апреля.

 
Валерий Карпин. «Недруги сборной для меня хуже иноагентов». Романцев — о последних результатах команды Карпина, критике и Промесе

 

Олег Романцев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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Полузащитник «Оренбурга» Вера высказался о возможном переходе в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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