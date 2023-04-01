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Сегодня, 19:30

Зобнин: «Мы идем от игры к игре. Не думаем о чемпионстве»

Зобнин подвел итоги матча «Спартака» против «Ахмата»
Дарья Алексеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Надо забивать моменты. Имеем шансы в каждой игре. К сожалению, не забиваем. Нужно забивать. Если не забиваешь, то и не выигрываешь, — начал Зобнин.

— Перед рестартом чемпионата говорили, что «Спартак» борется за чемпионство, сейчас упускаете лидеров.

— Кто говорил? Я не знаю, что журналисты говорят. Мы идем от игры к игре. Не думаем ни о чемпионстве, ни о чем. Сейчас такая ситуация, будем набирать очки.

— Мозес играл в центре рядом с вами?

— Вышел вместо Игнатова, играл десятку. В принципе он был свободный такой, и справа и слева.

— Что с Квинси Промесом?

— Так понимаю, какие-то проблемы с икроножной мышцей, точно не знаю.

— Изначально планировалось, что он со скамейки начнет?

— Да.

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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Илья Кутепов

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Локомотив

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