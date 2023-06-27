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Экс-голкипер «Торпедо» Ботнарь мечтает играть в «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший голкипер «Торпедо» Виталий Ботнарь рассказал о своей мечте.

«Вообще у меня мечта-мечта — играть в «Манчестер Сити». Мне безумно нравится, какой там подход к вратарям, какой подход к игре ногами. Я очень сильно люблю играть ногами, как уже говорил, мой кумир — Эдерсон, он в этом очень хорош. Шанс попасть в «Манчестер Сити»? Слушайте, можно постараться попасть в Италию, Испанию — почему нет. Это же лучше, чем после карьеры жалеть, что ты не уехал попробовать свои силы. Может, когда-нибудь уеду за границу, если будет шанс, и если там не получится, со спокойной душой буду говорить себе — зато попробовал, я знаю, что это такое. А если получится, то вообще шикарно», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».

26 июня «Торпедо» объявило об уходе 22-летнего голкипера, обладающего российским и молдавским гражданствами. В московском клубе он выступал с 2020 года.

В сезоне-2022/23 Ботнарь сыграл 4 матча за «Торпедо» в РПЛ, пропустив 7 мячей.

Источник: РБ Спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Торпедо (Москва)
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