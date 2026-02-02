Вера объяснил, почему сорвался трансфер в «Локомотив» в 2025-м: «Жалею о той ситуации»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в интервью «СЭ» объяснил, почему не перешел в московский клуб летом 2025 года.

«Прошлым летом многие вещие уже зависели не от меня. Я-то дал согласие на трансфер [в «Локо»] и хотел перейти, но включились другие люди... Сейчас все объясню: как уже сказал, я дал согласие на переход в «Локомотив», сел в самолет. Но согласованного контракта с клубом еще не было. То есть мы договорились, но не окончательно. И пока я летел, арабский клуб («Аль-Вахда». — Прим. «СЭ») подсуетился и прислал конкретный оффер. В итоге ситуация: с «Локомотивом» есть мое согласие, но нет контракта. С «Аль-Вахдой» есть четкий контракт с согласованными условиями. Мои представители выбрали тот вариант, который был на руках. И сейчас, конечно, я жалею об этой ситуации», — сказал Вера «СЭ».

Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».