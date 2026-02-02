Вера: «Было предложение из США, но я отказался — хотелось вернуться в Россию»

Полузащитник «Локомотива» Лукас Вера в интервью «СЭ» рассказал, как отказался от перехода в МЛС.

«Когда находился в Аргентине, мной интересовались разные клубы — из Мексики, США. Из той же Аргентины. Но я решил взять паузу, потому что хотел вернуться в Россию. Мне нравится чемпионат России, хотел поиграть в топ-клубе. В тех же «Химках» было супер, но команда все-таки боролась за выживание. А здесь я в топ-команде, которая мне нравится. Поэтому и отклонил офферы из той же МЛС — хотя условия там предлагали лучше», — сказал Вера «СЭ».

Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».