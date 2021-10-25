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Полузащитник «Локомотива» Куликов: «Победа — это хорошо. Тут без вопросов»

22:26
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов коротко прокомментировал домашний матч 12-го тура Тинькофф с РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Победа — это хорошо. Тут без вопросов, — подчеркнул Куликов. — Больше сказать нечего».

23-летний хавбек вышел на поле во втором тайме. Для железнодорожников эта победа стала первой под руководством главного тренера Маркуса Гисдоля.

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Артем Бухаев все материалы автора

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