Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов коротко прокомментировал домашний матч 12-го тура Тинькофф с РПЛ против «Сочи» (2:1).

«Победа — это хорошо. Тут без вопросов, — подчеркнул Куликов. — Больше сказать нечего».

23-летний хавбек вышел на поле во втором тайме. Для железнодорожников эта победа стала первой под руководством главного тренера Маркуса Гисдоля.