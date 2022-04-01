Баринов: «Нет русского опорника, который был бы сильнее Гарика Денисова»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в интервью «СЭ» рассказал, кто оказал на него наиболее влияние из бывших игроков московского клуба.

— Тарасов, Денисов и Крыховяк — кто оказал на тебя наибольшее влияние?

— Каждый внес свой вклад. Дима поражал своей работоспособностью. Человек на тренировках просто умирал, выкладывался полностью. С Гариком мы очень много разговаривали, он всегда просил, чтобы я его слушал на поле. Бывало, что я уже убежал, а он мне кричит от чужих ворот: «Бара, правее! Бара, левее!» Ну и, конечно, его футбольная карьера говорит сама за себя. Думаю, что даже сейчас нет русского опорника, который был бы сильнее, чем Гарик Денисов, когда он был в своих лучших кондициях. Крыха работоспособный, тоже очень много разговаривает на футбольном поле. И, наверное, он почувствовал уверенность во мне, а я в нем. Потому что я больше времени проводил в обороне, а он стал чаще подключаться в атаку. Помню, был период, когда он чуть ли не в каждой игре забивал. Наверное, из всех троих, кого назвал, Крыха профессиональнее всех.

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