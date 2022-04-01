Булыкин считает, что потеря Айртона у «Спартака» не помешает команде в игре с «Локомотивом»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

02.04.2022 | Локомотив — Спартак

«Ожидания хорошей игры, так как это дерби. Эти клубы всегда о себе хорошо заявляют. Игра будет интенсивней. Думаю, шансы 50 на 50 у каждой команды. Потеря Айртона у «Спартака»? Сейчас у всех проблемы в РПЛ. Думаю, это не так сильно повлияет на команды и тот футбол, который они должны показывать», — сказал Булыкин «СЭ».