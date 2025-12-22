Батраков: «Когда слышу гимн Лиги чемпионов, идут мурашки по коже»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал, как проводит отпуск, и поделился мечтой об игре в Лиге чемпионов.

— Ты выбрал Европу для проведения отпуска, хотя многие футболисты предпочитают пляжный отдых. С чем связан выбор?

— На пляж я еще доеду. Посетили Париж, потом полетели в Мадрид на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». В прошлом году был на игре Лиги чемпионов, решил не менять традицию.

— Не слишком много футбола в жизни?

— При отсутствии у нас Лиги чемпионов хочется хотя бы послушать гимн, посмотреть со стороны. Побывали на стадионе, а уже потом будет пляжный отдых.

— Когда слышишь гимн Лиги чемпионов, представляешь, что и ты так же стоишь на поле?

— Мечтаю об этом. Когда слышу эту знаменитую мелодию, идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент... Совершенно другая история.

Алексей Батраков признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.