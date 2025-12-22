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Батраков: «Когда слышу гимн Лиги чемпионов, идут мурашки по коже»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал, как проводит отпуск, и поделился мечтой об игре в Лиге чемпионов.

— Ты выбрал Европу для проведения отпуска, хотя многие футболисты предпочитают пляжный отдых. С чем связан выбор?

— На пляж я еще доеду. Посетили Париж, потом полетели в Мадрид на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити». В прошлом году был на игре Лиги чемпионов, решил не менять традицию.

— Не слишком много футбола в жизни?

— При отсутствии у нас Лиги чемпионов хочется хотя бы послушать гимн, посмотреть со стороны. Побывали на стадионе, а уже потом будет пляжный отдых.

— Когда слышишь гимн Лиги чемпионов, представляешь, что и ты так же стоишь на поле?

— Мечтаю об этом. Когда слышу эту знаменитую мелодию, идут мурашки по коже. А если еще стоять на поле в этот момент... Совершенно другая история.

Алексей Батраков признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Алексей Батраков.«Говорят, что я в «ПСЖ», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого далеко». Интервью Батракова

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Алексей Батраков
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Итог голосования болельщиков при определении лучшего игрока России — 2025
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 9 1 2
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ЦСКА

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