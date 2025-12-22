Итог голосования болельщиков при определении лучшего игрока России — 2025

«СЭ» определил лучшего футболиста 2025 года в России. Им стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (243 балла). Также в пятерку вошли: Эдуард Сперцян («Краснодар», 153 балла), Джон Кордоба («Краснодар», 145 баллов), Матвей Кисляк (ЦСКА, 136 баллов) и Максим Глушенков («Зенит», 95 баллов).

В голосовании нашего издания приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Представляем итог голосования болельщиков.