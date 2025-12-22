Батраков: «Спартак» — главный раздражитель»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в интервью «СЭ» рассказал о принципиальности матчей против «Спартака».

— Какое событие уходящего года для тебя главное?

— Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло, и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.

— Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя главный раздражитель?

— Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ не то что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.

— А кто принципиальнее?

— Ну, давайте скажу, что «Спартак».

Алексей Батраков был признан лучшим футболистом России-2025 по итогам голосования «СЭ». Хавбек получил 243 балла, опередив на 90 баллов ставшего вторым полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

В 2025 году Батраков забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего россиянина в 25 миллионов евро.