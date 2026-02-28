Карпукас о судействе: «Видели, как в соцсетях задаются вопросами — как это возможно»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас в комментарии для «СЭ» оценил судейство в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:1).

В концовке первого тайма форвард железнодорожников Александр Руденко получил вторую желтую карточку и оставил московскую команду в меньшинстве. На 69-й минуте нижегородцы сравняли счет с пенальти, назначенного после вмешательства ВАР.

«На 65-70-й минутах подзадышал. Но далее открылось второе дыхание. И вообще спокойно. Судейство? Было два эпизода. По красной карточке не было запредельных эмоций, можно было дать вторую желтую в том эпизоде. По пенальти чувства смешанные. На повторе посмотрели, видели Telegram-каналы, которые писали, как это возможно», — сказал Карпукас «СЭ».

«Локомотив» одержал третью подряд победу в РПЛ и с 40 очками сохраняет третье место в турнирной таблице.

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