«Динамо» Махачкала — «Рубин»: Агаларов реализовал пенальти

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче с «Рубином» в 19-м туре РПЛ — 1:0.

На 25-й минуте пенальти реализовал Гамид Агаларов. 11-метровый был назначен за фол на Хуссеме Мрезиге.

Главный арбитр Иван Абросимов принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.