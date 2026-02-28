Матч «Динамо» Махачкала — «Рубин» начался при снегопаде

Матч 19-го тура чемпионата России «Динамо» Махачкала — «Рубин» начался при снегопаде. Первоначально игра должна была стартовать в 19:30 мск, но из-за погодных условий стартовый свисток перенесли на полчаса. В матче будут использовать специальные красные мячи.

Игра проходит на «Анжи Арене» в Каспийске.

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