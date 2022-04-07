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«Дольше всего думал над переходом в «Краснодар». Зиньковский — о переговорах с клубами РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский заявил, что был близок к переходу в «Краснодар»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что мог продолжить карьеру в «Краснодаре».

— Ты говорил, что у тебя было много шансов уйти из «Крыльев». Над каким думал дольше всего?

— Над вариантом с «Краснодаром». Мы в тот момент были в ФНЛ, а они готовились к дебютному сезону в Лиге чемпионов — когда еще с «Челси» в одну группу попали. Но не получилось договориться. Совсем... Хотя я ведь сам из Краснодарского края, родители бы постоянно приезжали на матчи, плюс атакующий стиль команды мне нравится... Но не сложилось.

— В последнее время писали про переговоры с «Зенитом» и «Спартаком». Что из этого правда?

— Без понятия, честно. В СМИ читал об этом, а так... Трансферных слухов полно про каждого футболиста. На все обращать внимание, думаю, неправильно.

В сезоне-2021/22 Зиньковский забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 25 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 2,8 миллиона евро.

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Антон Зиньковский
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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
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 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
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 - : -
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Краснодар

 6
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Зенит

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