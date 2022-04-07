Полузащитник «Крыльев Советов» Зиньковский заявил, что был близок к переходу в «Краснодар»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, что мог продолжить карьеру в «Краснодаре».

— Ты говорил, что у тебя было много шансов уйти из «Крыльев». Над каким думал дольше всего?

— Над вариантом с «Краснодаром». Мы в тот момент были в ФНЛ, а они готовились к дебютному сезону в Лиге чемпионов — когда еще с «Челси» в одну группу попали. Но не получилось договориться. Совсем... Хотя я ведь сам из Краснодарского края, родители бы постоянно приезжали на матчи, плюс атакующий стиль команды мне нравится... Но не сложилось.

— В последнее время писали про переговоры с «Зенитом» и «Спартаком». Что из этого правда?

— Без понятия, честно. В СМИ читал об этом, а так... Трансферных слухов полно про каждого футболиста. На все обращать внимание, думаю, неправильно.

В сезоне-2021/22 Зиньковский забил 2 гола и отдал 8 результативных передач в 25 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего россиянина в 2,8 миллиона евро.