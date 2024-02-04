Полузащитник Пэскэлуцэ — о просмотре в «Факеле»: «Это были незабываемые моменты»

Полузащитник Кристианом Пэскэлуцэ в интервью для «СЭ» рассказал о просмотре в «Факеле».

Ранее «СЭ» сообщал, что 18-летний молдавский полузащитник поедет на сбор воронежского «Факела» в Турции.

— Мы хотели бы узнать о периоде, когда вы тренировались с российскими командами. Сейчас вы побывали в «Факеле». Как прошел просмотр?

— Всем благодарен за сбор. Это были незабываемые моменты для меня, приятные эмоции и большой стимул для дальнейшего развития. Смотрины в «Факеле» прошли отлично, Бог всегда посылает мне хороших людей. Руководство, тренерский штаб и игроки приняли меня по-спортивному тепло и очень дружелюбно, несмотря на то что я молодой. Отдельно хочу отметить соотечественника Никиту Моцпана, который поддерживал меня с самого начала.

— Что вам сказал главный тренер Сергей Ташуев?

— Мне не приходилось индивидуально общаться с ним. Слушал и выполнял его указания в тренировочном и игровом процессах.

В 2023 году Пэскэлуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U-19.