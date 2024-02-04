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Полузащитник Пэскэлуцэ — о просмотре в «Факеле»: «Это были незабываемые моменты»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Кристианом Пэскэлуцэ в интервью для «СЭ» рассказал о просмотре в «Факеле».

Ранее «СЭ» сообщал, что 18-летний молдавский полузащитник поедет на сбор воронежского «Факела» в Турции.

— Мы хотели бы узнать о периоде, когда вы тренировались с российскими командами. Сейчас вы побывали в «Факеле». Как прошел просмотр?

— Всем благодарен за сбор. Это были незабываемые моменты для меня, приятные эмоции и большой стимул для дальнейшего развития. Смотрины в «Факеле» прошли отлично, Бог всегда посылает мне хороших людей. Руководство, тренерский штаб и игроки приняли меня по-спортивному тепло и очень дружелюбно, несмотря на то что я молодой. Отдельно хочу отметить соотечественника Никиту Моцпана, который поддерживал меня с самого начала.

— Что вам сказал главный тренер Сергей Ташуев?

— Мне не приходилось индивидуально общаться с ним. Слушал и выполнял его указания в тренировочном и игровом процессах.

Кристиан Пэскэлуцэ (справа). «Звонили из ЦСКА, веду переговоры с «Факелом». Интервью потенциального новичка РПЛ

В 2023 году Пэскэлуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U-19.

ФК Факел (Воронеж)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
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 - : -
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