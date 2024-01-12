В «Факел» летит игрок, который побывал на просмотре в ЦСКА

Как стало известно «СЭ», 18-летний молдавский полузащитник Кристиан Паскалуцэ прибудет в ближайшие дни на сбор воронежского «Факела» в Турции.

Этот игрок прошлым летом побывал на просмотре в ЦСКА и произвел неплохое впечатление, однако не смог остаться в ПФК из-за статуса легионера.

В 2023 году Паскалуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U19.

Интерес к Паскалуцэ, имеющему также румынский паспорт, проявляют два клуба из чемпионата Швейцарии и одна из команд итальянской серии В, ведущая борьбу за выход в серию А.