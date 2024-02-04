В ЦСКА рассказали, когда Файзуллаев вернутся в расположение клуба после Кубка Азии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, когда полузащитник Аббос Файзуллаев вернется в расположение команды после Кубка Азии.

Сборная Узбекистана вместе с Файзуллаевым вылетела в 1/4 финала Кубка Азии от хозяев турнира, сборной Катара (1:1, пенальти — 2:3).

«Болели, переживали за Аббоса, были постоянно на связи. Аббос и сам писал, звонил, интересовался делами команды. Обидный вылет, конечно, но прекрасный турнир. Отпуска у Файзуллаева практически не было, и из-за всех необходимых перелетов Аббос мог бы вымотанным долететь только к концу сбора. Поэтому тренерский штаб дает несколько дней отдыха, затем уже несколько дней индивидуальной работы, и с 14 февраля, первого дня третьего сбора, Аббос уже будет в команде готовиться к скорому возобновлению сезона», — сказал Брейдо «СЭ».

Файзуллаев в этом сезоне провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.

После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.