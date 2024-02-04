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4 февраля, 14:55

В ЦСКА рассказали, когда Файзуллаев вернутся в расположение клуба после Кубка Азии

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре «СЭ» ответил на вопрос, когда полузащитник Аббос Файзуллаев вернется в расположение команды после Кубка Азии.

Сборная Узбекистана вместе с Файзуллаевым вылетела в 1/4 финала Кубка Азии от хозяев турнира, сборной Катара (1:1, пенальти — 2:3).

«Болели, переживали за Аббоса, были постоянно на связи. Аббос и сам писал, звонил, интересовался делами команды. Обидный вылет, конечно, но прекрасный турнир. Отпуска у Файзуллаева практически не было, и из-за всех необходимых перелетов Аббос мог бы вымотанным долететь только к концу сбора. Поэтому тренерский штаб дает несколько дней отдыха, затем уже несколько дней индивидуальной работы, и с 14 февраля, первого дня третьего сбора, Аббос уже будет в команде готовиться к скорому возобновлению сезона», — сказал Брейдо «СЭ».

Файзуллаев в этом сезоне провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 6 ассистов.
После 18 туров ЦСКА набрал 28 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Сборная Узбекистана по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
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