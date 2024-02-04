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Полузащитник Пэскэлуцэ — о возможном переезде в Россию: «Сейчас веду переговоры только с «Факелом»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Кристианом Пэскэлуцэ в интервью для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

18-летний игрок провел первый зимний сбор вместе с «Факелом». А летом 2023 года был на просмотре в ЦСКА.

— Общались ли с руководством клуба?

— Да, в Белеке мы с отцом говорили с Кириллом Котовым (спортивный директор воронежцев. — Прим. К.Б.) и Александром Самедовым (старший селекционер. — Прим. К.Б.). Они сказали, что удовлетворены моей работой на сборах и футбольными качествами, за что я им очень признателен. Из-за трудностей у клуба с заявкой в листе «А» переговорный процесс был поставлен на небольшую паузу, но на днях он возобновился. Мы ищем решение, чтобы мой переход стал возможным.

— Есть ли вероятность, что мы увидим вас этой зимой в клубе РПЛ?

— Не исключено. И я бы очень хотел этого, но, как говорят православные, на все Божья воля. Звонили еще из одного клуба РПЛ, не московского, спрашивали детали по просмотру и трансферу. Но сейчас я веду переговоры только с «Факелом».

Кристиан Пэскэлуцэ (справа). «Звонили из ЦСКА, веду переговоры с «Факелом». Интервью потенциального новичка РПЛ

В 2023 году Пэскэлуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U19.

ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Полузащитник Пэскэлуцэ — о просмотре в «Факеле»: «Это были незабываемые моменты»

В ЦСКА заявили, что не ведут переговоров со «Спартаком» о трансфере Помазуна
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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