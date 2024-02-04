Полузащитник Пэскэлуцэ — о возможном переезде в Россию: «Сейчас веду переговоры только с «Факелом»

Полузащитник Кристианом Пэскэлуцэ в интервью для «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

18-летний игрок провел первый зимний сбор вместе с «Факелом». А летом 2023 года был на просмотре в ЦСКА.

— Общались ли с руководством клуба?

— Да, в Белеке мы с отцом говорили с Кириллом Котовым (спортивный директор воронежцев. — Прим. К.Б.) и Александром Самедовым (старший селекционер. — Прим. К.Б.). Они сказали, что удовлетворены моей работой на сборах и футбольными качествами, за что я им очень признателен. Из-за трудностей у клуба с заявкой в листе «А» переговорный процесс был поставлен на небольшую паузу, но на днях он возобновился. Мы ищем решение, чтобы мой переход стал возможным.

— Есть ли вероятность, что мы увидим вас этой зимой в клубе РПЛ?

— Не исключено. И я бы очень хотел этого, но, как говорят православные, на все Божья воля. Звонили еще из одного клуба РПЛ, не московского, спрашивали детали по просмотру и трансферу. Но сейчас я веду переговоры только с «Факелом».

В 2023 году Пэскэлуцэ выступал за молдавский клуб «Бэлць» и за сборную Молдавии U19.