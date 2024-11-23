Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:52

«Химки» — «Краснодар»: ВАР вмешался ошибочно. В итоге в ворота гостей назначен пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Сухой в момент единоборства Даниэля Фернандеса и Лукаса Оласы.

На 89-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Химки» — «Краснодар» (2:2) судья Алексей Сухой, занимавший отличную позицию, зафиксировал нарушение правил со стороны игрока хозяев поля Даниэля Фернандеса в штрафной площади «быков» и остановил игру.

Видеоассистенты Евгений Буланов (ВАР) и Дмитрий Мосякин, не работавший в чемпионате в роли АВАР больше 13 месяцев, провели проверку эпизода и вмешались в действия арбитра, предложив ему посмотреть повторы на мониторе у поля. По мнению экспертов «СЭ», у ВАР не было для этого оснований. Сухой не совершил явную и очевидную ошибку. Он все видел и самостоятельно дал оценку единоборству Фернандеса и Лукаса Оласы.

К тому же игрок «Химок» действительно пошел прямой ногой, выставив шипы. И только после этого Оласа попал ему по ноге. То есть первым сфолил Фернандес. Почему же вмешался ВАР и почему же Сухой назначил пенальти?

Это было 58-е вмешательство ВАР в чемпионате России-2024/25. 55 раз первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.

Нужно отметить, что при назначении бригады судей на эту игру не соблюден географический принцип. Сухой, а также его ассистенты Арам Петросян и Александр Богданов представляют Московскую область — тот же регион, что и «Химки».

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
2:2
Краснодар

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
Алексей Сухой
Читайте также
ВСУ нанесли ракетный удар по порту Бердянска в Запорожской области
В «Вашингтоне» отреагировали на отсутствие Овечкина из-за перелома
Восточная сказка. В Катаре состоялся «Кубок &quot;Небесная грация&quot;»
Батраков терял рассудок, у Лантратова случилось помутнение, Угальде уничтожал «Локо», ему аплодировали стоя
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Популярное видео
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
«Спартак» — «Локомотив»: видео голов
РПЛ, расписание 16-го тура: «Факел» — «Динамо», «Спартак» победил «Локомотив» и другие матчи
Мирзов — о ничьей с «Краснодаром»: «Мы ни в чем им не уступали»
Покер Угальде принес «Спартаку» крупную победу над «Локомотивом»
«Спартак» разгромил «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
У Угальде — первый спартаковский покер в XXI веке. Он лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Локомотив»: красно-белые громят гостей после хет-трика Угальде

Мусаев — о Кордобе в матче с «Химками»: «Решили его поставить, потому что он опасен в любой момент»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости