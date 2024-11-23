Угальде стал первым игроком «Спартака», оформившим хет-трик на «Лукойл Арене» в РПЛ

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде оформил хет-трик в домашнем матче против «Локомотива» в 16-м туре РПЛ.

Костариканец забил на 10-й, 21-й и 34-й минутах. Он стал первым игроком «Спартака», оформившим хет-трик на «Лукойл Арене» в РПЛ. Кроме того, это первый хет-трик спартаковца в РПЛ с 8 апреля 2018-го — тогда трижды забил Квинси Промес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».