Кривцов: «Сперцян выложит свою ногу, посмотрите сами — спорное удаление Педро или нет»
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал удаление вингера «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ.
Игра прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку за удар шипами в голень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
— Справедливо ли удаление Педро?
— Сейчас Эдик выложит свою ногу, посмотрите сами, потом скажете, спорное оно или нет.
— Там какое-то повреждение?
— Сейчас увидите.
«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.
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|
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|11
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|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
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|
6
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|
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|1
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|4
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|5
|5
|15-17
|11
|
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|Акрон
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|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
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|1
|3
|7
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|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
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Ассистенты
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
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Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
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