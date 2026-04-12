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Кривцов: «Сперцян выложит свою ногу, посмотрите сами — спорное удаление Педро или нет»

Гоша Чернов
Шеф отдела международного футбола

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал удаление вингера «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ.

Игра прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку за удар шипами в голень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Справедливо ли удаление Педро?

— Сейчас Эдик выложит свою ногу, посмотрите сами, потом скажете, спорное оно или нет.

— Там какое-то повреждение?

— Сейчас увидите.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

&laquo;Зенит&raquo; дома сыграл вничью с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;24-м туре РПЛ.Скандальная ничья в битве лидеров: Педро удалили в спорной ситуации, но «Зенит» выстоял в меньшинстве

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Никита Кривцов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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