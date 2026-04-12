Кривцов: «Сперцян выложит свою ногу, посмотрите сами — спорное удаление Педро или нет»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал удаление вингера «Зенита» Педро в матче 24-го тура РПЛ.

Игра прошла 12 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку за удар шипами в голень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Справедливо ли удаление Педро?

— Сейчас Эдик выложит свою ногу, посмотрите сами, потом скажете, спорное оно или нет.

— Там какое-то повреждение?

— Сейчас увидите.

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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