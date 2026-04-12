Семак объяснил, почему Дуран не сыграл в матче с «Краснодаром»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего команды Джона Дурана, который не сыграл в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
— В каком состоянии Джон Дуран?
— Дуран готов. Может, он бы вышел, если бы играли равными составами. Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный. Исходя из задач после удаления, нам нужны были более мобильные игроки.
Во многих матчах нам приходится играть против команд, которые очень низко обороняются, начинают от ворот, поэтому не видели интенсивности, которая была сегодня. Много матчей, в которых некуда бежать. Если команда садится, мы играем на 30 метрах. Скорости не те, надо контролировать мяч, искать пространство, а это тяжело при насыщенной обороне команд, — отметил Семак.
Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале 2026 года. 22-летний колумбиец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился 2 голами.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
8
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|0 : 1
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1