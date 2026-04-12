Семак объяснил, почему Дуран не сыграл в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего команды Джона Дурана, который не сыграл в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

— В каком состоянии Джон Дуран?

— Дуран готов. Может, он бы вышел, если бы играли равными составами. Соболев больше двигался, а Дуран не такой мобильный. Исходя из задач после удаления, нам нужны были более мобильные игроки.

Во многих матчах нам приходится играть против команд, которые очень низко обороняются, начинают от ворот, поэтому не видели интенсивности, которая была сегодня. Много матчей, в которых некуда бежать. Если команда садится, мы играем на 30 метрах. Скорости не те, надо контролировать мяч, искать пространство, а это тяжело при насыщенной обороне команд, — отметил Семак.

Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» в феврале 2026 года. 22-летний колумбиец провел 7 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился 2 голами.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max