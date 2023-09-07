Булыкин о возможном переходе Изидора: «Лучше отдать его в «Зенит», чем оставить на скамейке»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном переходе форварда железнодорожников Вильсона Изидора в «Зенит».

Ранее «СЭ» сообщил, что 23-летний француз может быть арендован клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона с обязательным правом выкупа за 6 миллионов евро.

«Стоит ли отдавать игрока прямому конкуренту? Вопрос в том, что хочет сам футболист. Если он не будет мотивирован в «Локомотиве», то будет портиться атмосфера в команде. А тут есть шанс продать игрока и не платить ему зарплату.

Если он хочет уйти, то будет всем хорошо. И «Локомотиву», который отпустит немотивированного футболиста, и «Зениту», который приобретет мотивированного игрока. Наверное, деньги тоже играют немаловажную роль. Лучше отдать его в «Зенит», чем оставить на скамейке, и он не будет ни тренироваться, ни играть», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Изидор перешел в «Локомотив» в январе 2022 года. Игрок забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за железнодорожников во всех турнирах.