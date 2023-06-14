Ротенберг назвал провалом сезон «Сочи»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг высказался о прошедшем сезоне.

«Я считаю, это провальная история. Здесь я могу сейчас раскрывать все карты, говорить о том, что было. Вы помните, как у нас получилось так, что у нас ушел тренер прямо перед началом чемпионата, взял и ушел в ЦСКА. Бог ему судья, это его решение», — цитирует Ротенберга ТАСС.

«Сочи» с 38 очками занял десятое место в турнирной таблице РПЛ в минувшем сезоне. Летом прошлого года команду покинул Владимир Федотов, который возглавил ЦСКА.