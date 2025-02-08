Вера: «Москва дороже, чем Буэнос-Айрес, но безопаснее — это того стоит»
Полузащитник «Химок» Лукас Вера отметил, что жить в Москве дороже, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но при этом намного безопаснее.
«В Москве, конечно, дороже жить, чем в Буэнос-Айресе. Но город настолько безопасный, что это того стоит. Так что лучше я заплачу, это не проблема», — цитирует Веру «РБ Спорт».
Вера выступает в России с 2022 года. Сначала он играл за «Оренбург», а летом 2024-го перешел в «Химки».
Большую часть профессиональной карьеры полузащитник провел в Аргентине, где представлял «Уракан» и «Ланус».
Источник: РБ Спорт
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|9
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|5
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|14
|19-37
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|30
|6
|5
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16
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|17.05
|18:00
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|0 : 1
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Брайан Александр Хиль
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|П
|
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Максим Глушенков
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|1
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