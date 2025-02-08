Вера: «Москва дороже, чем Буэнос-Айрес, но безопаснее — это того стоит»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера отметил, что жить в Москве дороже, чем в столице Аргентины Буэнос-Айресе, но при этом намного безопаснее.

«В Москве, конечно, дороже жить, чем в Буэнос-Айресе. Но город настолько безопасный, что это того стоит. Так что лучше я заплачу, это не проблема», — цитирует Веру «РБ Спорт».

Вера выступает в России с 2022 года. Сначала он играл за «Оренбург», а летом 2024-го перешел в «Химки».

Большую часть профессиональной карьеры полузащитник провел в Аргентине, где представлял «Уракан» и «Ланус».