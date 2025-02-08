Колосков рассказал о зимних трансферных кампаниях «Зенита» и «Спартака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о зимних трансферных кампаниях «Зенита» и «Спартака».

«Вряд ли можно сказать, что кто-то из команд сейчас идет ва-банк в вопросе чемпионства. В спорте, мне кажется, это понятие вообще неприемлемо. С такими крупными трансферами «Спартак» и «Зенит» хотят подняться на новый качественный уровень. Тут есть несколько главных моментов: добиться нужного результата, привлечь внимание зрителей и коммерческий интерес.

Если придут действительно качественные футболисты, то «Спартак» и «Зенит» выиграют во всех случаях. И трибуны будут полные, и коммерческий интерес у компаний-партнеров будет повышен, и результаты будут лучше. Поэтому в целом у клубов благие намерения, я их поддерживаю», — сказал Колосков Legalbet.ru.

После 18 туров чемпионата России лидирует «Краснодар» (39 очков). «Зенит» — второй (39 баллов). «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, в активе красно-белых 37 очков.