Игрок «Химок» Вера: «Со временем понимаешь, что приехал в Россию не только ради денег»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера оценил высказывание бразильского защитника «Краснодара» Витора Тормены, который заявил, что иностранцы едут в РПЛ из-за зарплат.

«Изначально, возможно, так и есть. Но со временем ты понимаешь, что не только ради денег. Мне очень нравится, что в России очень безопасно. В Аргентине такого нет: после 7-8 часов вечера люди уже не выходят гулять на улицу — опасно. В Москве же моя семья гуляет в любом месте и в любое время, при этом чувствует себя максимально спокойно», — цитирует Веру «РБ Спорт».

Вера выступает в России с 2022 года. Сначала он играл за «Оренбург», а летом 2024-го перешел в «Химки».

Большую часть профессиональной карьеры полузащитник провел в Аргентине, где представлял «Уракан» и «Ланус».