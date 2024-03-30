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Сегодня, 09:30

Полузащитник «Факела» Якимов рассказал, почему в 2016 году бросил футбол

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов в интервью «СЭ» рассказал, почему в 2016 году решил покинуть академию «Краснодара» и приостановить футбольную карьеру.

«Это не было сиюминутным решением. Хотелось вырваться из всей этой рутины... Все превратилось в «день сурка»: строгий режим, две тренировки в день — и так постоянно. Шел на занятия без желания... Хотелось попробовать что-то еще — учеба шла хорошо, я поступил в институт, где было интересно. В итоге пришел к выводу, что надо оставить футбол в стороне. Можно сказать, у меня произошло выгорание. Конечно, в академии меня пытались переубедить — ребята, родители... Главный тренер Александр Марьянович убеждал подумать, повременить с решением. Предлагал отпуск, чтобы я переосмыслил ситуацию и заново соскучился по футболу. Но было поздно», — сказал Якимов «СЭ».

Якимов является воспитанником «Краснодара», находился в структуре академии с 2009 по 2016 года.

26-летний полузащитник в этом сезоне выступает за «Факел», провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.

Вячеслав Якимов. «За игру получал 5 тысяч рублей. Столько же — за победу». Он прерывал карьеру на три года, а сейчас зажигает в РПЛ

ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
8
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
9
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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 17 1 5
Виктор Мелехин

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