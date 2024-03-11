Полузащитник «Факела» Альшин оценил игру команды против «Спартака»

Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин поделился мнением о победном матче 20-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

— Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу. Но у «Спартака» были моменты, пусть и не стопроцентные. Так что матч получился боевым.

Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать, — цитирует Альшина «Евро.Футбол.Ру».

Вчера, 10 марта, красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) в домашнем матче 20-го тура РПЛ. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 31 очком. «Факел» занимает 11-ю строчку.