Чернов заявил, что «Ростов» является футбольной столицей России

Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что футбольной столицей юга считает Ростов-на-Дону.

— Футбольная столица юга? Посмотрите назад, и вы все увидите.

— Получается, Ростов.

— Там написано «Ростов»?

— Да.

— Значит, да, — цитирует Чернова «РБ Спорт».

Чернов играл за «Краснодар» в сезонах-2020/21 и 2022/23.