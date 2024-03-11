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11 марта, 12:43

Чернов заявил, что «Ростов» является футбольной столицей России

Виктория Кравченко
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Защитник «Ростова» Евгений Чернов заявил, что футбольной столицей юга считает Ростов-на-Дону.

— Футбольная столица юга? Посмотрите назад, и вы все увидите.

— Получается, Ростов.

— Там написано «Ростов»?

— Да.

— Значит, да, — цитирует Чернова «РБ Спорт».

Чернов играл за «Краснодар» в сезонах-2020/21 и 2022/23.

«Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Краснодар» — на втором месте с 39 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-chernov-futbol-naya-stolitsa-yuga-rostov/
Евгений Чернов
ФК Краснодар
ФК Ростов
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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 - : -
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