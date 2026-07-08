«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в товарищеском матче

«Спартак» в товарищеском матче на своем поле сыграл вничью с «Рубином» — 0:0.

Игра проходила на «Лукойл Арене» в Москве.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России. «Рубин» финишировал восьмым в турнирной таблице чемпионата России.

Товарищеский матч

«Спартак» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:0 (0:0)