Семак о Фелипе Аугусто и его дебютном голе за «Зенит»: «Пока приятное впечатление оставляет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о новичке команды нападающем Фелипе Аугусто после победы над «Нефтчи» (4:1) в товарищеском матче.

На 21-й минуте Аугусто открыл счет в игре. Это дебютный гол 22-летнего форварда за сине-бело-голубых.

«Пока Фелипе приятное впечатление оставляет, только начинает работать с нами. Естественно, у него есть движение, желание, он много старается, работает. Думаю, у него все впереди. Будем смотреть, насколько быстро он вольется в игру и наберет оптимальные кондиции», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

«Зенит» объявил о подписании Аугусто 29 июня. До этого форвард выступал за «Трабзонспор». В сезоне-2025/26 он забил 15 голов в 40 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.