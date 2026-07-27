Лещенко сравнил футболиста «Краснодара» Кривцова с Мбаппе

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Хавбек забил второй гол в ворота казанского клуба на 53-й минуте. Еще два его мяча не засчитали из-за нарушений правил.

«Кривцов — лучший атакующий игрок в России. Игра с «Рубином» показала, что ни один нападающий пока и близко не стоит рядом с ним. Потеря Сперцяна вообще не ощущалась. Никита — настоящий созидатель. Именно так и работают высококлассные футболисты на западе, как Мбаппе. Они ищут и находят моменты. А наши все только ждут, когда им дадут пас, чтобы подставить ногу», — сказал Лещенко «СЭ».