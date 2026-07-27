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Лещенко сравнил футболиста «Краснодара» Кривцова с Мбаппе

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в матче 1-го тура РПЛ против «Рубина» (3:1).

Хавбек забил второй гол в ворота казанского клуба на 53-й минуте. Еще два его мяча не засчитали из-за нарушений правил.

«Кривцов — лучший атакующий игрок в России. Игра с «Рубином» показала, что ни один нападающий пока и близко не стоит рядом с ним. Потеря Сперцяна вообще не ощущалась. Никита — настоящий созидатель. Именно так и работают высококлассные футболисты на западе, как Мбаппе. Они ищут и находят моменты. А наши все только ждут, когда им дадут пас, чтобы подставить ногу», — сказал Лещенко «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:3
Краснодар

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Никита Кривцов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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