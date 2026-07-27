Быстров: «Испания выиграла без забивного нападающего. Вот и Карседо в «Спартаке» такой игрок не нужен»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» заявил, что красно-белым не нужен забивной нападающий.

— Одна из проблем «Спартака» связана с забивным нападающим — его просто нет.

— Карседо в «Спартаке» ставит другой футбол, более комбинационный. Поэтому им не обязательно иметь забивного нападающего — такого, как Кордоба или Даку, способных в одиночку решить момент. Посмотрите на сборную Испании: разве у них был забивной нападающий? Нет. Но это не помешало им уверенно победить на чемпионате мира. Поэтому не думаю, что испанцу Карседо необходим забивной центральный нападающий. Особенно если будет результат.

Может быть, «Спартаку» вообще не надо покупать дорогих игроков. Вспомните, как потратились при Станковиче. И что? Игра пропала, результатов не было, хотя денег вложили много, — сказал Быстров «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл новичка лиги «Родину» (3:0).