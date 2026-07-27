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Быстров: «Испания выиграла без забивного нападающего. Вот и Карседо в «Спартаке» такой игрок не нужен»

Константин Белов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» заявил, что красно-белым не нужен забивной нападающий.

— Одна из проблем «Спартака» связана с забивным нападающим — его просто нет.

— Карседо в «Спартаке» ставит другой футбол, более комбинационный. Поэтому им не обязательно иметь забивного нападающего — такого, как Кордоба или Даку, способных в одиночку решить момент. Посмотрите на сборную Испании: разве у них был забивной нападающий? Нет. Но это не помешало им уверенно победить на чемпионате мира. Поэтому не думаю, что испанцу Карседо необходим забивной центральный нападающий. Особенно если будет результат.

Может быть, «Спартаку» вообще не надо покупать дорогих игроков. Вспомните, как потратились при Станковиче. И что? Игра пропала, результатов не было, хотя денег вложили много, — сказал Быстров «СЭ».

В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл новичка лиги «Родину» (3:0).

Владимир Быстров о&nbsp;старте РПЛ, чемпионской гонке и&nbsp;трансферах.«Уйдет Барко — «Спартак» и без него справится. Да и новый форвард Карседо не нужен». Интервью Быстрова

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Владимир Быстров
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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