Быстров о возможном трансфере Тюкавина в «Зенит»: «Не факт, что он выиграет конкуренцию у Соболева»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Динамо» Константин Тюкавина в «Зенит».

— Нужен ли такому «Зениту» Константин Тюкавин при наличии Соболева и Аугусто?

— Это Семаку решать, нужен ли ему еще один нападающий. Тюкавин и сейчас не забивает за «Динамо». И что? Где гарантии, что он за «Зенит» будет отличаться? Очевидно, что Тюкавин пригодился бы «Зениту». Но не факт, что он выиграет конкуренцию у Соболева. Это два разноплановых нападающих, действующих иначе. Костя — быстрый, чаще забегает за спину соперникам, а Саша — высокий и больше заточен под игру в штрафной. Здесь все зависит от стиля и желания тренера.

— Но 30 миллионов евро — справедливая цена за Тюкавина?

— Хороший нападающий должен стоить больших денег. Другой вопрос: готов ли «Зенит» выложить такую сумму? Если за Тюкавина предлагают 30 миллионов, значит, он их стоит. Плюс в нашей стране мало качественных центрфорвардов. Особенно с российским паспортом.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 17 миллионов евро.