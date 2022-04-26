В Сети появилось изображение формы «Краснодара» на следующий сезон

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта «Краснодара» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в черно-зеленом цвете с ромбовидным узором спереди футболки. Ожидается, что такой шаблон будет использоваться для многих комплектов Puma.

Форма Краснодара на сезон-2022/23. Footyheadlines

«Краснодар» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.