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Сегодня, 07:37

В Сети появилось изображение формы «Краснодара» на следующий сезон

Сергей Разин
корреспондент
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Форма Краснодара на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines
Форма Краснодара на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines
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Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение домашнего комплекта «Краснодара» на сезон-2022/23.

Форма выполнена в черно-зеленом цвете с ромбовидным узором спереди футболки. Ожидается, что такой шаблон будет использоваться для многих комплектов Puma.

Форма Краснодара на сезон-2022/23. Фото Footyheadlines
Форма Краснодара на сезон-2022/23.
Footyheadlines

«Краснодар» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Краснодар
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1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

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Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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