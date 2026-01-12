Орлов: «После ухода Лусиано Соболев не станет основным форвардом «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что «Зенит» купит нового нападающего.

— Будет ли Соболев играть чаще после ухода Лусиано? Не думаю, что на него нужно рассчитывать как на основного форварда. Он для меня игрок ротации, который может удачно выйти на замену. Непонятно еще, что будет с Кассьеррой.

Так что для меня очевидно, что «Зенит» будет покупать нападающего. Клуб выручит хорошие деньги от продажи Жерсона. Просто надо их разумно потратить, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА 11 января объявили об обмене. Защитник армейцев Игорь Дивеев перешел в команду из Санкт-Петербурга, а в ЦСКА перебрался форвард сине-бело-голубых Лусиано.