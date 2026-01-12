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Орлов: «После ухода Лусиано Соболев не станет основным форвардом «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что «Зенит» купит нового нападающего.

— Будет ли Соболев играть чаще после ухода Лусиано? Не думаю, что на него нужно рассчитывать как на основного форварда. Он для меня игрок ротации, который может удачно выйти на замену. Непонятно еще, что будет с Кассьеррой.

Так что для меня очевидно, что «Зенит» будет покупать нападающего. Клуб выручит хорошие деньги от продажи Жерсона. Просто надо их разумно потратить, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» и ЦСКА 11 января объявили об обмене. Защитник армейцев Игорь Дивеев перешел в команду из Санкт-Петербурга, а в ЦСКА перебрался форвард сине-бело-голубых Лусиано.

Лусиано Гонду, Геннадий Орлов, Игорь Дивеев.«Жерсон хочет сыграть на ЧМ. Лусиано — жертва лимита. Дивеев — лучший российский защитник». Мнение Орлова

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Александр Соболев
Лусиано Гонду
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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