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Мухин рассказал о личных и общекомандных целях ЦСКА в этом сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин рассказал о целях армейцев в этом сезоне РПЛ.

— Какие цели ставите перед собой?

— Закрепиться в основном составе, добиться хорошего места с командой в РПЛ и забрать Кубок.

— Вы говорите о желании забрать Кубок, а в чемпионате «Зенит» непобедим?

— Если смотреть по таблице, «Зенит» догнать очень сложно. Но все же хотелось бы побороться с ними за первое место.

— Каким местом в таблице будете удовлетворены по итогам сезона?

— Первым, вторым, третьим. И Кубок, — цитирует полузащитника «РБ Спорт».

После 15 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками идет на третьем месте, уступая «Спартаку» (32 очка) и «Зениту» (39 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-muhin-dognat-zenit-ochen-slozhno-no-hotelos-by-poborot-sya-s-nimi-za-pervoe-mesto/
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ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
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 - : -
5.11 19:00
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 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

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Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 14 1 3
Илья Кутепов

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