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Газзаев считает, что Сафонов не должен отказываться от предложения «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал интерес «Зенита» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

«Если есть такое предложение, мне кажется, он не должен отказываться. Он один из лучших вратарей в нашем чемпионате. Да, и в матче с «Зенитом» проявил себя с самой лучшей стороны. Если есть такое предложение перейти в лучшую команду страны на сегодня, конечно, надо идти», — цитирует «КП Спорт» Газзаев.

Сафонов выступает за основной состав «Краснодара» с сезона-2018/19. В 2021 году он подписал долгосрочный контракт с клубом.

В текущем сезоне 23-летний голкипер провел 15 матчей в РПЛ, в которых пропустил 21 мяч.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/safonov-ne-dolzhen-otkazyvatsya-ot-takogo-predlozheniya-valerij-gazzaev-prokommentiroval-interes-zenita-k-golkiperu-krasnodara/
Матвей Сафонов
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